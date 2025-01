Salah saluta Liverpool e avvisa l'Inter: "Premier obiettivo principale"

LIVERPOOL (Regno Unito) - Mohammed Salah lascerà il Liverpool a fine stagione. A dare l'annuncio è lo stesso 32enne attaccante egiziano, in scadenza di contratto a giugno, in un'intervista a "Sky Sports Uk". "Vorrei vincere la Premier - esordisce -. Negli ultimi 7-8 anni ho sempre detto di avere la Champions come obiettivo ma stavolta la priorità è la Premier. Perchè? Forse perché non abbiamo festeggiato il titolo del 2020 come avremmo voluto - il riferimento alle limitazioni dettate dalla pandemia - e poi perché è il mio ultimo anno qui per cui vorrei qualcosa di speciale per la città. Abbiamo aspettato 30 anni per quel titolo ma c'era il Covid e non abbiamo avuto il tempo di festeggiare nel modo giusto. Sarebbe bello farlo quest'anno".