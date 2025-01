Zirkzee e Douglas Luiz, la Juve ha deciso. E Giuntoli annuncia la svolta

Zirkzee, parla Giuntoli

Quella, appunto, in cui sta cercando di inserirsi la Juventus per riportare in Italia l’attaccante olandese. I primi contatti (nonostante le logiche smentite tattiche di Giuntoli che ieri ha ammesso che "Si deve stare alla finestra visto l’infortunio di Milik", per la prima volta definito “infortunato” ) sono già stati avviati e in conseguenza di essi ci si è incagliati sul primo ostacolo: lo United non è disposto a cedere l’olandese in prestito secco, ma vuole inserire un obbligo di riscatto per un cartellino che gli è costato 42 milioni. Opzione che i dirigenti bianconeri non prendono in considerazione. Ma siamo, appunto, solo alle prime schermaglie di una trattativa che avrà sviluppi e molti incastri.