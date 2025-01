Ricci e Nico Paz: il derby Inter-Milan si sdoppia. E occhi aperti sul futuro...

MILANO - Salvo rari casi, come l’ultima estate - ma c’era stato un antipasto a gennaio con la mossa nerazzurra su Taremi, dopo che i rossoneri lo avevano trattato nella sessione estiva 2023 -, Inter e Milan ci hanno abituato a duellare spesso sul mercato nelle ultime stagioni. Magari non sfide dirette a suon di milioni, come accadde per esempio nel 2015 per Kondogbia, finito poi all’Inter, però in diverse occasioni le due squadre si sono ritrovate sugli stessi obiettivi, seppur con tempistiche o modalità diff erenti. Nell’estate 2023 il Milan fece un sondaggio per Frattesi, però l’Inter era ormai troppo avanti, così come per Thuram. Il Milan, al contrario, fece suo Giroud dopo che l’Inter aveva provato per due volte a prenderlo dal Chelsea, mentre Maldini affondò con più decisione nel 2019 su Leao, individuato dai nerazzurri come alternativa a Lukaku, poi preso per la felicità di Conte. Adesso le strade del mercato potrebbero incrociarsi di nuovo.

Inter-Milan, il derby accende anche il mercato Non a gennaio, visto che l’Inter non dovrebbe agire, mentre il Milan deve capire le necessità di Sergio Conceiçao. L’estate, però, potrebbe proporre nuovi derby, soprattutto nella zona centrale del campo dove piacciono due dei migliori giovani dell’attuale Serie A: Nico Paz del Como e Samuele Ricci del Torino. Al momento l’Inter è segnalata con maggiore decisione sul talento argentino ancora in orbita Real Madrid, mentre il Milan lavora da settimane sul centrocampista azzurro, fresco di rinnovo fi no al 2028 con il Torino. Però non è un mistero che le dirigenze milanesi stiano valutando entrambi i giocatori. L’Inter, infatti, a fine stagione potrebbe salutare Frattesi: oggi il centrocampista romano è ritenuto incedibile (a meno che non arrivino 40 milioni...), ma dopo due annate da alternativa è possibile che le strade si separino e a quel punto i nerazzurri cercheranno una mezzala con caratteristiche tecniche più vicine alle necessità di Inzaghi. In Viale della Liberazione pensano che Nico Paz, oggi trequartista-seconda punta, possa abbassare di alcuni metri il raggio di azione, diventando così l'erede di Mkhitaryan. Ma Ricci è un nome da tener presente perché potrebbe essere la giusta alternativa a Barella e pure un ottimo vice Calhanoglu (qualora anche Asllani manifestasse il desiderio di trovare maggiore spazio altrove). Il Torino oggi lo ha blindato, ma in estate si vedrà e molto dipenderà anche da chi sarà il proprietario del club granata. Di sicuro un’offerta da 25-30 milioni farebbe vacillare Torino e... Ricci.

Nico Paz nel mirino di Inter e Milan E Nico Paz? L’Inter lo sta corteggiando da mesi, grazie anche al feeling personale instaurato da Zanetti. Il Real Madrid quasi sicuramente sfrutterà la recompra a 12 milioni, ma non è certo che lo tenga poi in rosa. In Spagna sono sicuri che potrebbe ripartire, magari con un prestito o una nuova cessione che lasci però ai merengues la possibilità di riacquistarlo in futuro. L’Inter lo vede come jolly da metà campo in su, però pure il Milan ci pensa, perché in un 4-2-3-1 sarebbe il tassello ideale, con Fofana e Reijnders coppia centrale alle sue spalle. Nuovi derby di mercato in vista?

