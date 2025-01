Zirkzee, e non solo: la Juve prova il doppio colpo! "C'è un altro dallo United"

Juve, Giuntoli ci prova per Zirkzee e non solo

"Se c'è uno spiraglio per Zirkzee? Onestamente con il Manchester United non abbiamo mai parlato e loro in questo momento hanno qualche situazione da risolvere. Non so cosa succederà più avanti. In generale la Juve deve stare alla finestra, ma ancora non c'è niente". Nonostante queste parole di Giuntoli prima del match contro il Milan in Supercoppa italiana, è confermato invece l'incontro del dirigente con l'agente dell'attaccante olandese per provare ad imbastire la trattativa. E anche dall'Inghilterra insistono con questa operazione. I bianconeri vorrebbero provare a prenderlo in prestito, visto che ancora Milik non ha dato garanzie per il suo rientro. La punta ex Bologna non sta vivendo un bel momento con i Red Devils e contro il Newcastle Amorim lo ha addirittura sostituito dopo appena 33 minuti. Un'umiliazione per il calciatore che cerca una nuova destinazione per ritrovare fiducia. E con Motta si conoscono bene. Forse entrambi riabbracciandosi potrebbero ritrovare il sorriso. Ma le voci non si fermano soltanto a lui, anzi Giuntoli potrebbe tentare un doppio colpo...