Como, arriva anche Assane Diao dal Betis: secondo colpo dopo Butez

Como, Fabregas: "Diao sarà una grande risorsa"

Anche Cesc Fabregas ha subito parlato del nuovo arrivo ai canali ufficiali del Como: “Assane possiede una combinazione di velocità, qualità e fiuto del gol. E’ molto intelligente nel gioco senza palla e riesce a trovare spazi aperti in cui liberarsi. La sua versatilità sarà una grande risorsa per la squadra, non vedo l’ora di lavorare con lui. È un giocatore per il presente e per il futuro del club. Continuiamo a seguire la nostra strategia: avere in squadra giocatori giovani e promettenti che possono crescere molto”.