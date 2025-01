L'ex obiettivo Juve al Como! Pronto il terzo colpo di mercato

Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Jean Butez in porta e Assane Diao in attacco , il Como sembra non volersi fermare. Nelle ultime ore il club lariano ha infatti chiuso il terzo colpo del suo calciomercato, trovando l'accordo definitivo con lo Sporting Lisbona per il trasferimento di Ivan Fresneda . Il terzino portoghese classe 2004 in passato era finito nel mirino anche della Juventus e del Milan , prima di trasferirsi proprio in Portogallo dal Real Valladolid nell'estate del 2023.

Como, fatta per l'arrivo di Fresneda

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Como avrebbe trovato l'accordo con lo Sporting Lisbona sulla base di un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi, considerati facili. Per assicurarsi le prestazioni del classe 2004 a titolo definitivo, il club lombardo dovrà sborsare una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Un investimento molto importante che va a sommarsi con quello fatto per Assane Diao, altro giovane talento spagnolo che ha scelto di continuare il proprio percorso di crescita in Serie A sotto la guida di Cesc Fabregas.

Como, domani le visite di Fresneda

E' in corso in questi minuti lo scambio finale di documenti tra il Como e lo Sporting Lisbona per Ivan Fresneda. Una volta sistemati tutti gli aspetti burocratici, il calciatore avrà il via libera definitivo per volare in Italia, con le visite mediche già in programma per la giornata di domani. Fresneda potrebbe quindi essere a disposizione di Cesc Fabregas già per la prossima giornata di Serie A, in programma venerdì 10 gennaio alle 20:45 contro la Lazio.