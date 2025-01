Kvara al Psg, Manna tra Chiesa e sgarbo a Giuntoli! Napoli, mercato shock

Clamorose notizie di calciomercato in chiave Napoli. La squadra di Antonio Conte, al primo posto in classifica in Serie A, lavora per cercare di rinforzare la rosa a disposizione dell'allenatore ex Juve ed Inter. Nelle ultime ore sono circolate delle voci sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia che potrebbero innescare una vera e propria rivoluzione, con gli azzurri che si ritroverebbero con un budget importantissimo da spendere già a gennaio. Secondo quanto riportato da L'Equipe, nelle ultime ore il Psg sarebbe tornato alla carica per Kvara. Il club parigino aveva infatti provato ad arrivare al georgiano già in estate, ma la sua cessione era stata bloccata da Antonio Conte. Adesso dopo una prima parte di stagione non esaltante a livello personale, con cinque gol e tre assist in Serie A, l'allenatore salentino potrebbe decidere di rinunciare al suo numero 77 di fronte ad un'offerta importante. Sul classe 2001 ci sarebbe anche il Manchester United in caso di cessione di Marcus Rashford. Una prospettiva che, unita alla possibile vendita di Victor Osimhen proprio in Premier League, regalerebbe alla squadra di Aurelio De Laurentiis delle possibilità di spesa fuori categoria in Italia.