Manchester City, fatta per Khusanov: super offerta per l'obiettivo Juve

Arriva una novità importante sul futuro di Abdukodir Khusanov , difensore centrale uzbeko di proprietà del Lens . Il classe 2004 si è infatti messo in mostra durante la prima parte di stagione in Ligue 1 , attirando l'attenzione di big club europei come Manchester City, Real Madrid e anche Juventus e Napoli . Un'attenzione che si è trasfermata ora in una trattativa concreta, con il trasferimento ormai ad un passo per fare il salto di qualità nella sua carriera dopo un'esperienza anche in Bielorussia.

Manchester City, ad un passo l'arrivo di Khusanov

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Manchester City avrebbe trovato l'accordo totale con il Lens per l'arrivo di Abdukodir Khusanov. L'uzbeko era infatti stato individuato da Pep Guardiola come l'obiettivo principale per rinforzare e ringiovanire la propria difesa. La trattativa è ormai alle fasi finali, con il club inglese che investirà ben 50 milioni di euro con bonus inclusi per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Il classe 2004 ha già accettato la destinazione ed è in attesa del via libera per recarsi in Inghilterra e completare le visite mediche.

Mancheser City, sbaragliata la concorrenza per Khusanov

L'offerta del Manchester City, che ha presentato un pacchetto totale da 50 milioni di euro per il Lens, ha completamente annichilito il resto della cocorrenza. Su Khusanov c'era infatti anche l'interesse dall'Italia, con Juventus e Napoli che non hanno però potuto competere di fronte alla potenza economica del club inglese. Stesso discorso anche per altre squadre che avevano messo gli occhi sull'uzbeko come Real Madrid e Bayern Monaco, non pienamente convinte di investire una tale cifra.

