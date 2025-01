Amorim, silenzio su Zirkzee e saluta Rashford: "Vorrei tenerlo ma…"

"Stiamo vivendo uno dei peggiori momenti della storia del Manchester United", Amorim lo ha detto più volte per cercare di far comprendere alla propria squadra il delicato periodo. Contro il Liverpool in campionato è arrivata una reazione, con un 2-2 che fa sperare in una crescita della squadra visto che ad Anfield ci hanno perso quasi tutti. Il tecnico dei Red Devils deve convivere però anche con dei problemi extra campo e in particolare sul futuro di Rashford e Zirkzee . L'inglese ha giocato la sua ultima partita il 12 dicembre in Europa League contro il Viktoria Plzen e poi è finito fuori dal progetto del tecnico portoghese, che lo ha voluto anche punire dopo un'intervista in cui l'attaccante ha criticato l'esclusione nel derby contro il City. Al contro la punta olandese non ha problemi dal punto di vista "umano", ma reclama maggiore spazio.

Amorim, silenzio Zirkze e ambiguo su Rashford

Il portoghese sta tenendo fuori dai convocati Rashford, ma allo stesso tempo in conferenza stampa sta dimostrando di voler provare a reintegrarlo. Una situazione un po' ambigua, visto anche l'interesse del Milan e del Como. L’allenatore del Manchester United ha parlato così del futuro dell'inglese nella conferenza stampa in vista della sfida di FA Cup contro l'Arsenal: “Vedremo. Ora dobbiamo focalizzarci sulle prossime partite. La nostra idea è sempre quella di tenere i migliori giocatori per questo club, ma conosciamo la posizione in cui si trova la società in questo momento". Infine, ha concluso: “Amo davvero i miei giocatori, voglio tenerli, specialmente quelli di talento. È un momento speciale in questo club, anche se è difficile“. Nessuna domanda su Zirkzee, sempre nel mirino della Juventus, che al momento sta però accelerando per Kolo Muani. Ma il tecnico aveva parlato dell'ex Bologna dopo il match contro il Liverpool: "Voglio tenere Josh perché dà tutto. Si sta impegnando in allenamento, ma non sappiamo… la finestra di mercato è aperta, vedremo cosa succede". Ecco, non resta che attendere.