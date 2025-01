Araujo-Juve, muro Flick: "Lo voglio nel mio Barcellona anche se..."

Dopo la vittoria contro l'Athletic Bilbao, il Barcellona si prepara ad affrontare il Real Madrid nella finale di Supercoppa di Spagna. Un Clasìco che potrebbe regalare ad Hansi Flick il suo primo trofeo sulla panchina blaugrana. Alla vigilia della gara, in programma alle 20:00 di domenica 12 gennaio, l'allenatore tedesco si è espresso in conferenza stampa sull'importanza della partita e sulla situazione legata al futuro di Ronald Araujo . Il difensore uruguagio è infatti da giorni nel mirino della Juventus per sostituire gli infortunati Bremer e Cabal.

Barcellona, Flick: "Dani Olmo è pronto per giocare"

L'allenatore ha parlato così della sua prima finale in blaugrana: "Come allenatore ho già disputato molte finali. Sarà sicuramente una grande partita, è la Supercoppa e se riuscissimo a vincere guadagneremmo grande fiducia per il resto della stagione. Vincere questa partita sarà molto importante per tutti". Quindi sulla situazione legata a Dani Olmo, tornato disponibile per la sfida al Real Madrid: "Quando ci sono tante voci fuori, dobbiamo essere più forti dentro. Alla squadra ho cercato di trasmettere questo messaggio negli ultimi giorni. È una stagione lunga, noi dobbiamo rimanere concentrati come abbiamo fatto contro l'Athletic e controllare la partita e ogni situazione. Se sarà disponibile dal primo minuto? Sì certo, puoi giocare senza problemi. È felice che avrà già l'opportunità di giocare".

Flick avvisa la Juve: "Araujo non è sul mercato"

Flick ha poi fatto chiarezza sul futuro di Ronald Araujo, con le tante voci sulla Juventus: "Quando sono arrivato qui che c'erano molte voci. Ronald è tornato da poco da un grave infortunio e ora è pronto per giocare. È una buona opzione opzione per noi, oltre ad essere un calciatore molto professionale. Non è il mio lavoro commentare le voci di mercato, ma posso dire che lo voglio nella mia squadra. È uno dei migliori difensori".

