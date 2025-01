Garnacho, lo United spara alto: il Napoli non molla ma spunta un altro nome

A Napoli sta già iniziando il post Khvicha Kvaratskhelia . Il georgiano è sempre più vicino alla cessione, come ammesso candidamente anche da Antonio Conte nelle scorse ore. L'esterno, decisivo per la vittoria del terzo scudetto azzurro nel 2023, è ormai ad un passo dal Psg , e rappresenterà la seconda plusvalenza di sempre in Serie A . I partenopei, dal canto loro, sono al vaglio dei possibili sostituti. Due su tutti, in questo momento, sembrano essere i favoriti per prendere il posto di Kvaratskhelia nello scacchiere tattico azzurro.

Napoli, post Kvaratskhelia: Garnacho e non solo

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'accordo tra Napoli e Psg dovrebbe essere raggiunto sulla base di 75 milioni di euro senza contropartite tecniche, con l'eventuale trattativa per portare Milan Skriniar in Campania che sarebbe slegata. Ma l'emittente fa il punto anche sui possibili sostituti cercati dal direttore sportivo Giovanni Manna. Il primo obiettivo sul taccuino degli azzurri sarebbe Alejandro Garnacho, esterno argentino del Manchester United. I Red Devils per il classe 2004 avrebbero fissato un prezzo di 75 milioni di sterline: una cifra che il Napoli non sembrerebbe essere disposto a pagare.

Se gli inglesi non dovessero abbassare le pretese, gli azzurri potrebbero ragionare su un prestito oneroso e, al contempo, lavorare su altri obiettivi. Un altro calciatore adocchiato dal club partenopeo sarebbe Timo Werner, attaccante 28enne di proprietà del Lipsia in prestito al Tottenham. Gli Spurs, dopo la gara di domani contro l'Arsenal in cui saranno assenti Richarlison e Odobert, potrebbero dare il via libera alla partenza del tedesco.