Araujo, Juve o Barça? Laporta: "Parla con la direzione sportiva, ma..."

Ronaldo Araujo , un futuro ancora tutto da scrivere. Il difensore del Barcellona , non è più un mistero, è finito nel mirino della Juve . Nonostante il pressing dei bianconeri, la situazione tra il giocatore e il club blaugrana resta ancora da definire. Il Barça, nella finale di Supercoppa di Spagna vinta contro il Real Madrid , ha mandato un segnale importante in merito alla posizione sul difensore, che ha concluso la sfida con la fascia di capitano al braccio . A fare chiarezza sulla situazione in queste ore il presidente del Barcellona, Joan Laporta .

Araujo tra Barça e Juve, parla Laporta

Così il numero uno del club catalano in conferenza stampa: "Vogliamo che i giocatori che abbiamo in squadra continuino a rimanere. Sono tutti utili e vogliamo che restino. Araujo ha un contratto in essere (fino al 2026, ndr), ma sono sorte delle circostanze che non conosco e sta parlando con la direzione sportiva. Lo apprezziamo molto a livello professionale, ma soprattutto a livello personale. C'è ancora spazio per trovare una soluzione soddisfacente per tutti”. Inoltre, secondo quanto ricostruito da Movistar+ rivedendo i video dopo la vittoria della Supercoppa di Spagna, alcuni calciatori come Gavi e Lewandowski avrebbero cercato di convincere Araujo: “Devi restare. Aspetta fino alla fine della stagione”, gli avrebbe detto l'attaccante polacco. Juve o Barcellona, quale futuro?

