Vlahovic, spunta l'agente. E Arteta ammette: "Attaccante? Ci proveremo"

Nonostante l'assenza di Gabriel Jesus per il grave infortunio al crociato e la mancanza di un vero attaccante, l' Arsenal è riuscito ad aggiudicarsi il derby del Nord di Londra contro il Tottenham. Una partita fondamentale per la corsa al titolo, con i Gunners che si sono avvicinati al Liverpool capolista sconfitto a Nottingham. Nella conferenza stampa post partita, Mikel Arteta è tornato a parlare della situazione d'emergenza nel reparto offensivo e del possibile rinforzo che potrebbe arrivare dal mercato.

Arsenal, Arteta: "Nuovo attaccante? Ci proveremo"

L'allenatore spagnolo ha risposto così ad una domanda sul possibile nuovo numero nove dei Gunners: "Abbiamo perso due grandi giocatori. Bukayo Saka potrebbe averne ancora per tre mesi e Gabriel Jesus starà fuori per un tempo molto, molto lungo. Ci proveremo, ci stiamo guardando attorno, vediamo cosa possiamo ottenere". Delle parole che confermano quindi la volontà di investire subito per provare a colmare l'assenza dell'attaccante brasiliano. L'Arsenal è infatti ancora in piena corsa per la Premier League, a soli quattro punti dal Liverpool, ed è anche al terzo posto nel girone di Champions.