Lazio, pressing per Casadei. E il Monza piazza il colpo Lekovic

In attesa di piazzare l’ affondo decisivo per l’erede di Kvaratskhelia - il preferito è sempre Garnacho del Manchester United, ma restano vive anche le piste che portano ad Adeyemi (Dortmund) e Chiesa (Liverpool) - il Napoli lavora alla blindatura degli attuali gioielli della rosa. In dirittura d’arrivo il prolungamento fino al 2029 con opzione per il 2030 del terzino sinistro Olivera, per il quale è pronto un nuovo stipendio da 2,2 milioni a stagione. Avviati i dialoghi pure con Lobotka, che può rinnovare fino al 2029 . A proposito di centrocampisti: scatto della Lazio che sorpassa il Marsiglia nella corsa a Belahyane (Verona). Pronto un contratto fino al 2029; mentre col club gialloblù si lavora al prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. La società biancoceleste resta in pressing pure per Casadei (Chelsea), per il quale c’è da battere la concorrenza del Torino. In uscita dalla formazione capitolina Hysaj, Basic e Castrovilli, per i quali si cerca una sistemazione altrove. Discorso diverso per Vecino, destinato a restare a Formello fino alla scadenza del contratto prevista per il prossimo 30 giugno.

Tutti i movimenti di mercato

Sempre molto attivo il Parma che ha ufficializzato l’ingaggio di Vogliacco (in prestito con diritto di riscatto dal Genoa) e ci prova per Kayode (Fiorentina). Gli emiliani aspettano anche una risposta per Okoli dal Leicester, che proprio dai ducali ha prelevato Coulibaly per 3 milioni (contratto fino al 2029). Restando in tema di difensori: il Genoa oggi farà firmare il contratto quadriennale a Otoa, che arriva dall’Aalborg per 2,8 milioni più bonus. I rossoblù sono anche alla ricerca di un esterno offensivo: fari puntati su Sulemana (Southampton) e Bamba (Celta Vigo), mentre per Soulè al momento la Roma non apre la porta alla partenza in prestito. Quest’ultimo era stato sondato pure dalla Fiorentina, che potrebbe ora virare su Man (Parma) e ragiona col Torino per un possibile scambio di punte: Kouamè in granata e Sanabria in maglia viola. Il colpo del giorno, invece, lo piazza il Monza, che si assicura il centrale, classe 2004, Stefan Lekovic (Stella Rossa) in prestito con diritto di riscatto (che può diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze) a 2,5 milioni. Continua la ricerca dell’Udinese a un laterale destro: l’ultima idea in casa bianconera porta a Tchatchoua (Verona). Da un esterno all’altro: manca solo la firma per il passaggio di Zerbin (Napoli) al Venezia. Il Como aspetta una risposta dall’Everton per Beto e lavora per ottenere Valle (Celtic); mentre l’affare Fresneda (Sporting) può riaprirsi in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni, come già concordato in precedenza. Tempo di rinnovi anche in casa Cagliari: Zappa può allungare in rossoblù fino al 2029 e Deiola fino al 2027.