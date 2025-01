Cambiaso, offerta shock: il City affonda, la Juve chiede ottanta milioni!

Quella di Andrea Cambiaso può essere definita come una carriera da...favola, in tutti i sensi. Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile del Genoa, arrivano le esperienze in prestito in Serie D : prima all' Albissola nella stagione 2017/18, e nel campionato seguente al Savona . Nell'annata 2019/20 il Genoa lo gira ancora in prestito, stavolta all' Alessandria in Serie C . Altro giro, altra corsa e altro prestito, stavolta all' Empoli in B, ottenendo insieme ai toscani la promozione in Serie A. Dopo il continuo girovagare il Genoa decide di tenerlo per il campionato 20/21: per Cambiaso arriva l'esordio in massima serie , il 21 agosto, nel ko per 4-0 contro l'Inter a San Siro. In soli tre anni, grazie ad una crescita esponenziale, è riuscito dunque a passare dalla Serie D alla Serie A.

Un'annata, quella con i grifoni, talmente positiva da attirare gli occhi della Juve, che decide di acquistarlo nell'estate del 2022 girandolo in prestito al Bologna. Una stagione all'ombra del Dall'Ara iniziata con Sinisa Mihajlovic e terminata proprio con Thiago Motta, che ha ritrovato in questa stagione alla Juve. Nel mezzo, però, la prima annata bianconera con Massimiliano Allegri e il debutto con la Nazionale di Luciano Spalletti il 21 marzo 2024. Ora potrebbe dunque abbandonare il campionato italiano e la Juve, nonostante abbia trasudato juventinità fin dai suoi primi istanti bianconeri. "Al mio primo gol non ci ho capito più niente, era come un sogno! Poi è arrivato alla fine della partita e con quel gol abbiamo vinto (contro il Verona, ndr), è stato bellissimo. Poi indossare questa maglia è la cosa più bella del mondo". Così si esprimeva Cambiaso lo scorso settembre in un incontro con dei piccoli tifosi juventini. D'altronde per lui la maglia bianconera era nel destino, indossata in tempi non sospetti a Marassi, nel 2008, in occasione di una gara tra Genoa e Juve.

Cambiaso via? La reazione dei tifosi Juve

Ma come hanno reagito i tifosi della Juve alla notizia del possibile addio di Cambiaso? La reazione generale è di rabba mista a tristezza. Qualcuno scrive: "Cambiaso è IMPRESCINDIBILE nel gioco che sta cercando di costruire il mister. Questa la supero nel duemilamai", chi invece si dimostra più pragmatico e sentenzia: "Mi spiacerebbe per Cambiaso ma a quelle cifre come fai a dire di no?" o chi scrive "Cambiaso compirà 25 anni a febbraio. E se sarà a 70/75 mln è un prezzo fuori mercato per un terzino. Il Napoli ha venduto allo stesso prezzo Kvara…". La stragrande maggioranza dei supporter bianconeri però si dice estremamente contraria alla sua cessione. C'è chi non vuole sentire ragioni, neanche di fronte a offerte apparentemente irrinunciabili: "Ci sono giocatori che per una cifra alta vanno ceduti e altri no. Ecco, Cambiaso è uno di quelli che non cederei mai". Tristezza e delusione per i tifosi Juve, che iniziano a metabolizzare la possibile partenza di uno dei punti cardine bianconeri.