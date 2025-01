Cambiaso? Vendi e pentiti. Ma poi fai una domanda a Chinè...

Cambiaso a 65 milioni si vende e basta. “Vendi e pentiti” diceva Raiola, e oggi ha ancora più ragione. Siamo in tempi di vacche magre. La Serie A non ha la forza per trattenere certi campioni e certe cifre vanno accettate. E non si dica che la Juventus di un tempo aveva la forza per trattenere. Perché intanto quel tempo è appunto finito. Ma soprattutto perché la Juventus, anche quando era forte economicamente ha sempre venduto: vedi Zidane, vedi Pogba, vedi De Ligt. Il problema infatti non è vendere Cambiaso a 65 milioni. Il problema è che cosa ci fai con quei 65. Perché se vendi Zidane a 140 milioni di vecchie lire e poi ti prendi Buffon, Nedved e Thuram e un conto. Se invece compri dell’altro è un altro conto. Quindi dovremo vedere che cosa si fa. Spiace per Cambiaso. È un ragazzo di grande talento e di intelligenza calcistica clamorosa. Sarebbe stata un pilastro della Juve del futuro ma non lo sarà.