Cambiaso subito al City: la Juve accetta a queste condizioni. E spunta il sostituto!

Il post Cambiaso e il futuro di Fagioli

Chiaro che a quel punto la società bianconera dovrà guardarsi intorno e decidere come muoversi per colmare la lacuna anche se McKennie ha dimostrato di saper interpretare il ruolo di terzino mancino con profitto (in realtà lo sa far bene pure a destra). Il problema semmai è il suo vice, Rouhi, che è parso ancora troppo acerbo per questi livelli e quindi un’alternativa bisognerà ingaggiarla, al netto del fatto che dirottando McKennie fisso sulla fascia, il reparto dei centrocampisti non potrebbe più essere eroso, per cui Fagioli verrebbe confermato anche per la seconda parte della stagione. Dunque giorni di grande fermento non solo a livello dirigenziale ma anche di spogliatoio. Andrea Cambiaso aspetta di vedere l’evoluzione dello stato dell’arte per poi capire quale maglia indosserà nel medio e lungo termine. Al momento il giocatore guadagna poco meno di tre milioni di euro e per andare in Premier solitamente le proposte consentono se non di raddoppiare, quasi, ciò che si prende nel nostro campionato. A proposito del suo eventuale sostituto va ricordato che questa estate la Juventus aveva parlato più di una volta con il dt Corvino per il leccese Dorgu. Che non costa poco, certo, ma con i soldi che arriverebbero dal City...