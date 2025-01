Il Genoa va nel futuro: assalto a Prestianni

Continua la caccia del Genoa a un esterno offensivo: dopo i tentativi andati a vuoto per Bamba e Sulemana ora il Grifone guarda in Portogallo e ci prova per Prestianni (Benfica) e Borges (Porto). Intanto è ufficiale l’arrivo del centrale Otoa (Aalborg) in rossoblù (contratto fino al 2028). Non vuole smettere di rinforzarsi il Como . I lombardi dopo gli acquisti di Diao, Butez e Caquert sono in dirittura d’arrivo per altri due colpi. Stavolta Fabregas punta a rifarsi il look sulle corsie laterali difensive: accordo trovato col Barcellona per il terzino sinistro Alex Valle (si aspetta ora solamente che il Celtic chiuda l’arrivo del sostituto: Tierney dell’Arsenal); mentre sulla destra è arrivato il placet dello Sporting per Fresneda , che approderà nei prossimi giorni sul Lago in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni. E non finisce qui: la società della famiglia Hartono ha messo gli occhi su Yeremay , gioiellino del Deportivo La Coruna. Per strapparlo ai galiziani servono 20 milioni, ovvero la cifra a cui ammonta la clausola rescissoria.

L'Atalanta su Raspadori e Cherki

Da una lombarda all’altra: l’Atalanta potrebbe piazzare un colpo per reparto. In attacco occhio sempre al nome di Raspadori, anche se il Napoli non vorrebbe privarsene. L’ex Sassuolo, però, scalpita e ha voglia di giocare con più continuità, motivo per cui a Bergamo non hanno perso le speranze e ci riproveranno. Sulla trequarti i preferiti restano sempre Cherki (Lione) ed Enciso (Brighton); mentre per la difesa i nerazzurri hanno sondato il terreno col Chelsea per Disasi. Sempre molto attiva anche la Fiorentina: lavori in corso per lo scambio di difensori tra Valentini e Pablo Mari col Monza; mentre come esterno d’attacco fari puntati su Man (Parma). In uscita dalla Viola Kayode (piace al Brentford), Richardson, Kouamé (cercato da Torino ed Empoli) e Ikonè.

Roma, vicini Rensch e Gollini

Il nuovo Verona targato Presidio Investitors potrebbe, invece, regalarsi un fratello d’arte come primo colpo: nel mirino c’è Marco Pasalic (Rijeka), fratello minore del centrocampista atalantino Mario. La Roma è in chiusura per il terzino destro Rensch (Ajax) ed è vicina a Gollini (Genoa) come vice Svilar. Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Lazio continua la caccia alla mezzala: in lizza ci sono sempre Fazzini (Empoli), Casadei (Chelsea, c’è anche il Torino), Belhayane (Verona) e Atangana (Reims). A proposito di elementi che giocano a centrocampo: il Bologna resta in pressing per Ordonez (Velez) e pensa a Brassier (Marsiglia) per la difesa qualora dovesse partire Erlic (cercato dal Parma che vuole pure Okoli del Leicester). Per la corsia mancina resta viva l’idea Biraghi (Fiorentina), qualora Lykogiannis dovesse tornare in patria (piace all’AEK Atene). Il club di Saputo guarda anche al futuro: a febbraio appuntamento coi dirigenti Giovanni Sartori e Marco Di Vaio per impostare il rinnovo fino al 2027. Restando in tema di terzini: Zappa è sempre più vicino al rinnovo fino al 2029 col Cagliari, che in attacco ci prova per Okereke (Cremonese) e Dessers (Rangers). Doppietta del Venezia con Zerbin (Napoli) e Candè (Metz). Ufficiale, infine, Lekovic (Stella Rossa) al Monza, che corteggia Ballo Tourè (Milan) e Berisha (Hoffenheim).