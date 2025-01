Como-Dele Alli, occhio a Balotelli. Un Golden Boy italiano in Premier

Missione compiuta. Dopo due settimane in prova Dele Alli ha convinto Cesc Fabregas e la dirigenza del Como a farsi tesserare. Contratto fino al 2026 per il centrocampista ex Tottenham, che tornerà così a giocare dopo quasi due anni di inattività (nel febbraio 2023 l’ultima gara ufficiale). Il club dei fratelli Hartono ci ha preso gusto e sta alzando il pressing per arrivare al gioiellino del Deportivo La Coruna Yeremay . Inoltre sul Lago stanno rinnovando il parco terzini: in arrivo il mancino Alex Valle dal Barcellona (manca solo il via libera del Celtic, che chiudendo l’arrivo di Tierney dall’Arsenal); mentre per la corsia destra si attende il placet dello Sporting per Frenseda, che è pronto a sbarcare sul Lago in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni.

Il futuro di Balotelli

Ufficiale l’arrivo di Zerbin (Napoli) in prestito con obbligo di riscatto al Venezia, che chiude anche per Candè (Metz). Il Genoa prende in prestito l’esterno Cornet (West Ham). Attenzione poi al futuro di Mario Balotelli, che non vede il campo da settimane. I prossimi saranno, infatti, giorni di grandi riflessioni per il centravanti, che ha ricevuto un paio di proposte esotiche e qualche sondaggio da parte di squadre italiane. Insomma, SuperMario va ancora di moda e dovrà decidere se continuare in rossoblù o aprire la porta verso nuove avventure.

Situazione Lazio

Continua a giocare su più tavoli la Lazio nella ricerca al rinforzo per il centrocampo: Fazzini (Empoli) rimane il preferito, ma intanto prendono quota le candidature di Casadei del Chelsea (c’è da battere la concorrenza del Torino) e Atangana (Reims). Il Bolgona non molla la presa per Ordoonez, ma il Velez chiede il pagamento della clausola rescissoria (10 milioni) per privarsi del giovane centrocampista. Nuovo tentativo dell’Atalanta per Cherki (Lione): i nerazzurri nel frattempo rimangono vigli pure per Enciso (Brighton). Il Lecce potrebbe parlare albanese: nel mirino ci sono il centrale Kurti (Laci) e il terzino Hysaj (Lazio). Tentativo del Parma per Djuric (Monza). Diverse richieste dalla Spagna per Bravo e Zarraga che potrebbero lasciare l’Udinese, che intanto resta vigile per Tchatchoua (Verona).

A proposito di terzini destri: Kayode è al passo d’addio con la Fiorentina. Il Golden Boy italiano 2024 può volare in Premier League, dove lo vuole il Brentford. Intanto la società viola continua il pressing per arrivare a Pablo Marì (proposto al Monza in cambio Valentini in prestito) e Dennis Man (il Parma chiede 15 milioni per cederlo). Passi avanti del Verona nella corsa al fratello d’arte Marco Pasalic (Rijeka); mentre Belayhane piace al Marsiglia. Per strapparlo ai gialloblù servono però 15 milioni. Ravaglia (Samp) verso Empoli. Infine il Cagliari ci prova per Okereke (Cremonese) e Dessers (Rangers).