Beto vicino, per Casadei pericolo Lazio: ora Cairo deve rispondere a Vanoli

Non si capisce bene chi stia più tirando la corda, se da una parte Vanoli che tiene a galla un Toro privo del guizzo anche per la mancanza totale di rinforzi al 20 gennaio, o se Cairo e Vagnati che non perdono occasione per procrastinare, allargare le braccia dicendo che c’è tempo. E così provocando nel tecnico sudori freddi e pronte repliche («Servono rinforzi: la società prenda esempio dalla squadra», la sintesi). Da Firenze il direttore tecnico ha risposto serafico, a domanda fin retorica sulle impellenze di mercato dei granata: «Il mercato è lungo, vedremo come evolveranno le cose». Magari con Casadei alla Lazio...

Situazione Beto

Difficile capire, come pure non si comprende il passaggio su Zapata: «Abbiamo patito il suo infortunio, non è facile trovarne il sostituto». Facile no, ma nemmeno impossibile: parliamo di un Toro a centro classifica in A, e che dal mercato si aspetta un centravanti che abbia la personalità e le qualità per diventare protagonista raccogliendo l’eredità del colombiano. Una prospettiva golosa per tanti attaccanti, come evidente dall’inizio di ottobre, cioè da quando Zapata si è fermato. Ad esempio per Beto, uno che conosce il campionato italiano per averlo attraversato dal 2021 al 2023: in granata approderebbe volentieri e ha dato il suo benestare alla chiusura dell’affare. Impedito però dalla valutazione differente tra Everton e Toro sul cartellino del portoghese: da 20 a 15 la forbice è del 25%: troppa, per adesso. Eppure Beto è lì, con le valigie in mano e la voglia di scendere in campo, quella che pure ieri Moyes gli ha negato nella sfida contro il Tottenham.

Casadei e lo scambio Kouamé-Sanabria

Un simile friccicore attraversa anche Casadei, che vuole diventare un titolare e che è stato incontrato a Londra assieme al fratello per stimolarlo dal vivo, ma senza aver ottenuto l’ok del Chelsea al trasferimento: 9 milioni più il 40% dalla futura rivendita l’offerta. E così del fatto che la trattativa sia ancora aperta sta approfittando la Lazio: nelle ultime ore sta operando un pericoloso sorpasso ai danni dei granata.

La trasferta di Firenze? L’occasione per chiudere lo scambio tra Kouamé e Sanabria. E invece il confronto resta aperto, qualche passo per arrivare alle firme va ancora fatto. Restando sulle corsie esterne, da rimpolpare con il passaggio al 4-2-3-1, è stata rapido l’avvio della trattative per Under del Fenerbahce, però anche qui va compiuto lo scatto decisivo. Vagnati ufficialmente frena - anche maldestramente - ma sa bene che prima del Cagliari dovrà chiudere un colpo. Tali sarebbero Beto (occhio alla Roma, qui), Under o Casadei, mentre Kouamé sarebbe un rinforzo. Anche perché venerdì si giocherà al Grande Torino: non basterà un arrivo dal mercato a spegnere la contestazione, ma è chiaro che l’arrivo di “un” Beto sposterebbe l’energia del tifo, facendo sì che al centro dei confronti venga questa volta messo il nuovo centravanti e non il presidente.