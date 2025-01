Vlahovic, il Chelsea bussa alla porta: quanto vuole la Juve per cederlo

Quanto vale Dusan Vlahovic? Cioè, quanto chiedereste voi se qualcuno si dimostrasse interessato a Dusan? La Juventus, per il momento, non ascolta o finge di non ascoltare le richieste per Dusan, in particolare quella del Chelsea. Ma, come sempre, è solo una questione di cifre. Anzi, nel caso di Vlahovic incide anche la questione contratto. Perché come tutti sanno ormai, Vlahovic non sta dimostrano interesse per la proposta di allungare la sua intesa con la Juventus a uno stipendio più basso. E quindi si sta infilando nella situazione che Giuntoli vuole evitare: affrontare la prossima stagione con il numero nove in scadenza di contratto. Anche perché, se si trovasse in quella situazione, farebbe di tutto per metterlo nella condizione di non essere il titolare.