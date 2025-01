Futuro Danilo, niente Napoli e Serie A? Dopo la Juve, la decisione finale

Sembra essersi definitivamente delineato il futuro di Danilo Luiz . La certezza per il difensore brasiliano, fino ad ora, era l'addio dalla Juve di Thiago Motta , con la decisione di non convocarlo per la Supercoppa Italiana che ha di fatto sancito una frattura insanabile tra le parti. Adesso però sembrerebbe essere più chiara la prossima destinazione dell'ex capitano bianconero.

Danilo verso il ritorno in Brasile

Come rivelato da Sky Sport, Danilo avrebbe deciso di far ritorno in Brasile. Sul difensore da tempi non sospetti c'era anche il Napoli di Antonio Conte, alla ricerca di un elemento di esperienza per rafforzare la retroguardia azzurra. Alla fine, però, il classe 1991 avrebbe deciso di non rimanere in Serie A, ma facendo ritorno nel proprio Paese. Nonostante il calciatore sia stato cercato da diversi club brasiliani, tra cui il Santos, la scelta dell'ex Manchester City e Real Madrid sarebbe alla fine ricaduta sul Flamengo. Alla base della scelta di ritornare in Brasile, secondo l'emittente, ci sarebbero questioni di natura familiare.