Karius, dopo lo Schalke la Serie A? “Ho trattato con alcuni club”

Loris Karius in Serie A? Non è uno scenario così improbabile. A sostenerlo è lo stesso portiere, già sentimentalmente legato all’Italia per via del matrimonio con la conduttrice Diletta Leotta , dalla quale ha avuto una figlia nata nel 2023. L’ex estremo difensore del Liverpool, inconsolabile protagonista della finale di Champions del 2018 e attualmente in forza allo Schalke 04 - club a cui si è unito il 14 gennaio scorso dopo un periodo da svincolato - ha dichiarato di essere disposto in futuro ad accettare la proposta di un club di Serie A, raccontando inoltre come in passato abbia già intrattenuto più d’una trattativa con alcune squadre del campionato italiano.

Karius: “Già trattato con club di Serie A”

“Se mi piacerebbe giocare in Serie A? Sì, perché no. Se al momento giusto arrivasse la squadra giusta, perché no. La mia priorità ora è rimettermi in forma, stare bene, riprendere il ritmo e giocare tante partite. Ho parlato con un paio di squadre italiane - ha dichiarato ai microfoni Mediaset - . Non dirò quali, ma alla fine sfortunatamente non abbiamo trovato un accordo. Peccato. Ma se sei un calciatore non ti devi concentrare solo su un campionato. Se sono pronto per questa nuova sfida? Sì, è molto stimolante per me. Per sei mesi ho pensato a cosa fare, studiando le varie opzioni e cercando la soluzione migliore. Sono tedesco, conosco bene il campionato e lo Schalke 04 è davvero una grande squadra in Germania, con una grande storia. Hanno avuto delle difficoltà negli ultimi anni ma sono qui per aiutare il club a tornare dove merita. Penso ci sia un bel progetto. Mi piace l’America. È sempre stato un Paese che mi è sempre piaciuto visitare in vacanza”. Karius ha poi confessato cosa apprezzerebbe di più in un eventuale trasferimento in Italia.