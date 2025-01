Zirkzee, Juve e Motta ormai lontani: "Dopo quel gol si sente dello United"

L’esperienza di Zirkzee al Manchester United è stata caratterizzata da tante prestazioni deludenti dal suo arrivo in estate dal Bologna . Il calciatore olandese, infatti, sembrava anche in uscita dai Red Devils ed è stato spesso accostato alla Juventus . Ma il rigore decisivo trasformato dall’ex rossoblù sul campo dell’Arsenal che ha regalato la qualificazione allo United in FA Cup potrebbe aver ‘svoltato’ la stagione di Zirkzee , allontanando la Juve di Motta e l’addio alla squadra di Manchester.

Le parole di Maguire su Zirkzee

Almeno secondo quanto dichiarato da Harry Maguire. “Zirkzee è un buon giocatore e non giochi per lo United se non sei un buon giocatore. Deve portare fuori di sé convinzione e fiducia. Nel calcio c'è sempre un'altra partita e una prossima occasione per rifarsi. Josh è entrato contro l'Arsenal e ha davvero cambiato la partita per noi e segnare quel rigore vincente, probabilmente, gli ha dato molta fiducia e convinzione per sentirsi parte di questa squadra” ha detto il difensore inglese. Poi, sul sostegno dei tifosi, ha spiegato: “I tifosi sono stati fantastici con lui. Abbiamo tifosi fantastici che sono con noi nella buona e nella cattiva sorte. Quando i tempi sono duri ti sostengono davvero e ti supportano”.