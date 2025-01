Araujo, il rinnovo col Barcellona è ufficiale: la durata del contratto

È ufficiale, Araujo ha rinnovato con il Barcellona. Giovedì 23 gennaio, il difensore classe 1999 ha firmato il nuovo contratto che lo lega al club blaugrana fino a giugno 2031. Si chiude così il capitolo di calciomercato che aveva visto la Juventus puntare sull'uruguaiano per mettere a disposizione di Thiago Motta un nuovo rinforzo in difesa, reparto che soffrirà fino a fine stagione (o quasi) delle assenze di Bremer e Cabal . Già dopo le rivelazioni sulla prosecuzione del rapporto tra Araujo e la squadra di Flick , Cristiano Giuntoli aveva virato su altri obiettivi .

Rinnovo Araujo: il comunicato

Questo il comunicato ufficiale del Barcellona: "FC Barcellona e Ronald Araujo hanno raggiunto un accordo per estendere il contratto del giocatore, legandolo al club fino al 30 giugno 2031. Il difensore centrale ha messo la penna su carta questo giovedì in un evento a cui si sono uniti il ​​presidente del club Joan Laporta, il primo vicepresidente Rafa Yuste e il direttore sportivo Anderson Luis de Souza “Deco". Aggregato in prima squadra nel 2019 dopo la stagione trascorsa con il Barcellona B, con la maglia blaugrana Araujo ha accumulato 155 presenze con un bilancio di 8 reti e 6 assist.