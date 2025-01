Veiga-Juve, le parole di Maresca e le trattative calde della Serie A: da Dorgu a Ndoye

Torino, nuovi nomi in attacco e a centrocampo

Fase di mercato difficile per il Torino, sempre alla ricerca del sostituto di Duvan Zapata. I granata non hanno ancora trovato l'accordo con l'Everton per Beto e per questo stanno iniziando a valutare delle alternative. Il primo nome è quello di Giovanni Simeone, che potrebbe lasciare il Napoli per 15 milioni di euro. Più defilati al momento Cabral del Benfica e André Silva del Lipsia. A centrocampo è poi ancora aperto il duello di mercato con la Lazio per Cesare Casadei, ma anche in questo caso Vagnati sta sondando altri profili come Cher Ndour del Psg.