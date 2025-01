Mercato Serie A: il Bologna vuole Chukwueze, Atalanta su Raspadori. Como: ecco Valle

Il blitz del Parma nella corsa a Christian Ordonez ha permesso agli emiliani di sorpassare Porto e Manchester City nella corsa al gioiello argentino. Offerti 8 milioni al Velez Sarsfield per portare il regista classe 2004 alla corte di Pecchia, che vorrebbe anche un difensore centrale: nel mirino ci sono sempre Erlic (Bologna) e Okoli (Leicester), quest’ultimo cercato anche dal Cagliari. Nel frattempo la dirigenza ducale ha avviato i contatti per il rinnovo di Leoni fino al 2029. Restando in Emilia: il Bologna ci prova per Chukwueze. Chiesto al Milan l’esterno offensivo in prestito con diritto di riscatto. I rossoblù sono interessati anche al terzino Roman Vega dell’Argentinos Juniors: un’operazione più percorribile in estate, visto che Lykogiannis non appare propenso a lasciare il club in questa finestra di mercato e ha declinato le avance dell’Aek Atene. Si accende il mercato delle punte: l’Atalanta ha messo nel mirino Raspadori (Napoli), stretta finale del Venezia per Shomurodov (Roma) che può arrivare in Laguna in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, l’Empoli accelera per Kouamè (Fiorentina); mentre il Verona spera di ottenere il via libera del Napoli al ritorno in gialloblù di Ngonge con la formula del prestito. Sempre molto attiva la Fiorentina che alza il pressing per ottenere il centrale Pablo Marì dal Monza.