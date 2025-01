Fagioli parte? Cosa vuole la Juve e le squadre interessate

Juve, anche il Parma su Fagioli

L'altra possibilità per garantire un minutaggio superiore a Nicolò Fagioli nella seconda parte di stagione è invece legata all'interesse del Parma. Il club emiliano ha da poco accolto l'ex dirigente bianconero Federico Cherubini che ha appena iniziato a svolgere il ruolo di amministratore delegato e che già conosce il giocatore. Il Parma spera infatti in un'apertura della Juventus per un prestito secco fino al termine della stagione. Una soluzione che al momento continua a non convincere Cristiano Giuntoli, che ha fissato a 20 milioni di euro il prezzo per cedere il centrocampista. Per Fagioli ci sono stati anche diversi sondaggi da Oltremanica, ma nessun club inglese alla fine è uscito allo scoperto in maniera concreta. Una chiamata è arrivata dall'Arabia Saudita: l'eventuale opzione non convince Nicolò. In Italia la Lazio sta provando a prendere Casadei, ma se non dovesse riuscirci potrebbe virare sul centrocampista della Juve come piano B. Dall'altro lato, a Firenze c'è Palladino che già lo aveva richiesto ai tempi della sua esperienza al Monza.