Todibo-Kelly, ecco qual è il nodo! Ci sono 2 alternative, Hancko-Juve solo se…

TORINO - Otto giorni pieni di mercato aperto: alla Continassa prosegue la febbrile ricerca di un altro profilo, dopo Renato Veiga, che risponda alle esigenze tecniche di Thiago Motta e a quelle pratiche-finanziarie di Cristiano Giuntoli. Non va data per morta a prescindere la pista che porta a Jean-Clair Todibo: ieri il West Ham, senza il difensore centrale che è infortunato, ha pareggiato a Birmingham contro l’Aston Villa. E in caso di salvezza scatterà l’obbligo di riscatto del cartellino di Todibo dal Nizza: passare dal prestito al West Ham a quello alla Juventus, per il club francese, non può prescindere da una formula che preveda un passaggio a titolo definitivo. Il fatto che Todibo debba rimanere fuori per infortunio ancora per qualche settimana non pare essere un deterrente per la Juventus. Per cui la pista resta complessa, ma non è chiusa: ci saranno altri contatti in settimana e la speranza della dirigenza bianconera è che tra Londra e Nizza la posizione possa ammorbidirsi.