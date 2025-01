La Roma vuole Lucca, la Lazio a un passo da Casadei: il mercato di Serie A

Il gol realizzato domenica ha convinto Claudio Ranieri e la dirigenza della Roma che Lorenzo Lucca sia l’uomo giusto per rinforzare l’attacco giallorosso. Il dt romanista Florent Ghisolfi sta progettando la seguente offerta da sottoporre all’Udinese, che vorrebbe rinviare all’estate la cessione della punta: prestito oneroso con obbligo di riscatto; mentre per il centravanti classe 2000 sarebbe pronto un contratto fino al 2029. Intanto la Roma ha messo in uscita Zalewski (piace al Marsiglia) e sta definendo la cessione di Hermoso al Leverkusen in prestito con diritto di riscatto: al suo posto può arrivare uno tra Marmol (Las Palmas) e Di Cesare (Racing).

Lazio, Casadei vicino. Castrovilli in uscita?

Da una sponda all’altra della Capitale, dove la Lazio confida di chiudere a breve l’acquisto di Casadei dal Chelsea per 13 milioni più il 20-25% sulla futura vendita. A fargli spazio Castrovilli sondato dal Verona, che ha ricevuto una ricca proposta dal Marsiglia per Belahyane. Nel frattempo gli scaligeri hanno preso il terzino Oyegoke dall’Hearts. Doppietta del Lecce che preleva dall’Estrela Amadora il centrale Tiago Gabriel e il terzino destro Danilo Veiga; mentre per Dorgu il Manchester United ha rilanciato a 37 milioni. Intesa sempre più vicina, anche se i giallorossi puntano a incassare 40 milioni dalla vendita del proprio gioiello. L’Empoli è vicino a Kouamè (Fiorentina) e sta definendo lo scambio Perisan-Ravaglia con la Sampdoria. Restando in tema di portieri: il Genoa ingaggia Siegrist dal Rapid Bucarest in cambio di Stolz.

Balotelli vuole restare in Italia

Capitolo Balotelli: la non convocazione per la gara di ieri col Monza segna la fine dell’avventura di Super Mario in rossoblù. Balo ha ricche offerte esotiche, ma vorrebbe restare in Italia ed è stato proposto a Monza e Venezia. A proposito dei lagunari: fatta per Marcandalli (Genoa) e Kike Perez (Valladolid), il prossimo a sbarcare in arancioneroverde dovrebbe essere Shomurodov (Roma). Inoltre il Venezia non molla la presa per Belotti, in uscita dal Como che stringe per Valle (Barcellona) e ha sondato Ikonè (Fiorentina). Molto attivo anche il Monza che ottiene Palacios (Inter) e aspetta una risposta da Jovic (Milan). I brianzoli insieme a Torino, Villarreal e Galatasaray sono sulle tracce di Buchanan, che può lasciare l’Inter in prestito. Valentin Gomez (Velez) a un passo dall’Udinese che tratta Audero (Como) e Maestro (Adana Demirspor). Il Bologna è in pressing per Tchaouna (Lazio) e può cedere Posch all’Hoffenheim. I rossoblù hanno chiesto pure Chukwueze al Milan, che però dopo il gol di domenica al Parma ora nicchiano e preferirebbero mandare sotto le Due Torri Okafor. Da un’emiliana all’altra: il Parma vuole Ordonez (Velez) a centrocampo; mentre ha messo nel mirino Erlic (Bologna) e Okoli (Leicester) per la difesa. Quest’ultimo piace anche al Cagliari. Il croato invece interessa pure al Venezia. Infine l’Atalanta, dopo il no del Lione per Cherki, sta tornando alla carica per Raspadori (Napoli).