Pablo Marì riabbraccia Palladino: ufficiale il passaggio alla Fiorentina

Nuova operazione di mercato ormai ufficiale in Serie A , con Monza e Fiorentina che hanno completato il passaggio in viola di Pablo Marì . Il difensore centrale spagnolo aveva già lavorato con Raffaele Palladino durante la sua esperienza nel club brianzolo, con l'allenatore che l'aveva individuato come il sostituto di Martinez Quarta. Il classe 1993 era arrivato questa mattina a Firenze per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con la società viola.

Monza, ufficiale la cessione di Pablo Marì alla Fiorentina

Il Monza ha ufficializzato l'operazione tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito: "AC Monza comunica che Pablo Marí si trasferisce alla Fiorentina a titolo definitivo. Arrivato in Brianza nell’estate del 2022, il difensore spagnolo ha in totale collezionato 87 presenze con i biancorossi, realizzando anche 1 gol. Cuore e carisma, grinta e passione: Pablo Marí è stato uno dei leader del Monza che ha conquistato due salvezze con largo anticipo nei suoi primi storici campionati in Serie A. Grazie a Pablo per aver onorato i nostri colori e per tutte le emozioni vissute insieme".