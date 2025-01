Napoli-Garnacho, Juve-Zirkzee, Milan-Gimenez: il mercato dell'intelligenza artificiale

Poco o nulla, si sa, sfugge all'intelligenza artificiale. Anche in materia di calciomercato . Così, in attesa dei botti finali, interrogata su quali possano essere gli acquisti più importanti da effettuare entro il 3 febbraio, quando la sessione invernale chiuderà i battenti, ChatGPT ha risposto senza esitazione, mostrando di essersi molto bene informata. Per il Napoli capolista che non ha più Kvaratskhelia, il sostituto ideale è Garnacho e l'arrivo di Dorgu a Manchester, sponda United, adesso può rendere possibile l'operazione. All' Inter che insegue i partenopei in classifica,l'intelligenza artificiale consiglia Biraghi , se Buchanan va in prestito al Villarreal.

Juve-Zirkzee, Milan-Gimenez: gli altri "consigli"

L'Atalanta, secondo ChatGPT, nonostante l'infortunio di Loookman deve concentrare i suoi sforzi non su un attaccante, ma su un centrocampista: Arne Engels, 21 anni, talento belga del Celtic. Per la Juve, in rottura prolungata con Vlahovic, il rinforzo ideale sarebbe Zirkzee, il pupillo di Thiago Motta e non Kolo Muani che, invece, è arrivato in prestito dal Psg. Nessun dubbio su quale sia il rinforzo di gennaio ad hoc per il Milan: Santiago Gimenez, 23 anni, bomber messicnao del Feyenoord. Evidentemente, l'intelligenza artificiale la pensa come Ibrahimovic e Conceiçao, così come concorda con il Bologna sull'incedibilità di Orsolini. Per la Roma, invece, il nome suggerito è Brian Brobbey, 22 anni, attaccante dell'Ajax che, però, chiede almeno 30 milioni. Alla Lazio, ChatGPT consiglia Casadei, ma Lotito e Fabiani questo lo sapevano già da tempo. E si vede.