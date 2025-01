Hancko-Juve, ultimo tentativo e Todibo in attesa. Fagioli, Arthur e Douglas Luiz: le novità

Un acquisto - si sa - tira l’altro e la Vecchia Signora ha ancora voglia di proseguire il proprio shopping di mercato. Dopo Alberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga in casa bianconera si lavora per prendere un altro difensore centrale. In cima alla lista dei desideri di Thiago Motta resta sempre David Hancko, anche se il Feyenoord per ora non sembra intenzionato ad aprire alla cessione in questa sessione di trattative. Discorso diverso nella finestra di giugno che la Juve può utilizzare, in virtù della partecipazione al Mondiale per Club, per fare già un po’ di campagna acquisti in anticipo. Il dt bianconero Cristiano Giuntoli ci riproverà, forte del pieno gradimento del difensore slovacco che ha già detto si a un quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus. Gli olandesi chiedono 25-30 milioni per cedere l’ex Fiorentina, ma rimangono orientati a definire l’affare al termine della stagione.