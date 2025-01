Garnacho, rilancio Napoli: a quanto si arriva con l'ultima offerta

NAPOLI - Il tempo stringe e il mercato non decolla. Antonio Conte ha ribadito alla dirigenza del Napoli l'urgenza di un intervento, un’integrazione della rosa per assicurarsi di rimanere competitivi fino al termine del campionato. Ma il ritardo sul mercato non modifica quelli che sono i piani del coach salentino: vincere e mantenere la vetta della classifica. Ormai l’obiettivo non è più “dare fastidio” a quelle che puntano a vincere il campionato (obiettivo già confermato dalle 13 giornate su 22 in cui gli azzurri sono stati primi in classifica), ma esige di più: un passo avanti che possa trasformare le speranze in certezze. Per questo, non bastano solo giovani di prospettiva, servono profili già affermati. Dopo il no di Adeyemi, è rimasto in gioco per il ruolo di sostituto di Kvaratskhelia, solo Garnacho del Manchester United, a meno che il ds Manna non riesca a centrare in extremis un pezzo da 90: Chiesa del Liverpool oppure Lookman dell’Atalanta. Il Napoli ha rialzato la posta per Garnacho, presentando un’offerta da 57 milioni di euro - compresi 7 di bonus - contro i 70 richiesti dai Red Devils.