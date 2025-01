Clamoroso Morata, può lasciare subito il Milan! Il mercato si infiamma

Clamoroso colpo di scena di mercato. Il Galatasaray sarebbe in trattative avanzate con il Milan per il trasferimento di Alvaro Morata in Turchia. Lo riporta Fabrizio Romano sul suo profilo X. L'attaccante spagnolo è finito nel mirino del club turco, pronto all'assalto per concludere l'affare nelle prossime ore.