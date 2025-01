Maldini all'Atalanta fa più ricco il... Milan: cifre e dettagli dell'operazione

Daniel Maldini, dal Milan all'Atalanta: la carriera

Maldini prenderà il posto in rosa di Nicolò Zaniolo, vicino alla Fiorentina, e potrebbe sostituire anche Ademola Lookman, ai box per qualche settimana a causa di un infortunio al ginocchio. Cresciuto nel Milan, sulle orme di nonno Cesare e papà Paolo, Daniel è poi finito in prestito prima allo Spezia e poi all'Empoli ma sia in Liguria che in Toscana non è riuscito a mettere in mostra tutto il proprio talento. L'esplosione, infatti, è arrivata con il trasferimento al Monza: in Brianza il ragazzo è cresciuto parecchio fino a entrare nell'orbita della Nazionale di Roberto Mancini. In un anno - è arrivato ai biancorossi nel gennaio 2024 - fin qui ha messo a referto sette gol e due assist in 32 presenze. All'Atalanta di certo dovrà sgomitare parecchio con una concorrenza molto agguerrita per ritagliarsi il suo spazio, ma Gasperini sa come fare.