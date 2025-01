Oltre 19 mila trasferimenti per una spesa media annua di 6,7 miliardi di euro. Sono i dati sul volume d'affari globale del calciomercato, riportati da Osservatorio sullo Sport System Italiano di Banca Ifis in occasioni dell'evento 'Il Calciomercato: un’opportunità per i club e per la Football Industry', tenutosi il 31 gennaio a Milano alla presenza tra gli altri dell'amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo e del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta (che per l'occasione è intervenuto per fare il punto sulla stagione della formazione di Simone Inzaghi e trattare altri temi inerenti il settore). Numeri che riportano inoltre come la spesa cumulata per l'acquisto di giocatori tra il 2018 e il 2024, è stata pari a 47 miliardi, di cui l'86% rilevato presso le società che competono nei campionati Uefa.