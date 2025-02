La Lazio si rituffa su Fazzini, Bologna: ecco Calabria. Napoli su Saint-Maximin ma...

Un figlio d’arte per la Dea. Visite mediche e firme di rito ieri pomeriggio per Daniel Maldini con l’Atalanta , che l’ha prelevato dal Monza per 13 milioni (la metà dei quali finiranno nelle casse del Milan che aveva il 50% sulla vendita). Contratto fino al 2029 per il fantasista, che presto potrebbe essere raggiunto a Zingonia da un difensore. Il serio infortunio alla spalla occorso a Scalvini obbliga i bergamaschi a prendere un sostituito: piacciono Goglichidze dell’Empoli (seguito anche Milan e Juve ) e Kiwior dell’Arsenal (i Gunners al momento fanno muro). Ritorno di fiamma della Lazio per Fazzini : nuovo tentativo del club capitolino per il centrocampista dell’Empoli , che era la prima scelta di Baroni . Sfumato Casadei , ora i biancocelesti sperano di convincere i toscani. Altrimenti proveranno con l’Udinese per Payero . Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Roma ha deciso di togliere Shomurodov dal mercato. Niente trasferimento a Venezia per la punta. I giallorossi lavorano all’acquisto di un difensore per rimpiazzare Hermoso volato in prestito al Leverkusen : piace Marmol ( Las Palmas ). Da valutare, invece, il futuro degli argentini Soulè e Paredes : il primo è stato richiesto dal Fulham ; mentre il regista è corteggiato dal Boca Juniors anche se la Roma non vorrebbe cederlo. Ufficiale l’arrivo di Castrovilli ( Lazio ) al Monza , che ci prova per il prestito di Ansu Fati ( Barcellona ) e aspetta il via libera del Milan per il prestito di Camarda . Da un talento rossonero all’altro: il Genoa ha chiesto Cuenca al Diavolo. Un affare che può andare in porto a zero, ma col Milan che manterrebbe il 30% sulla futura vendita.

Tutte le trattative

Ufficiale l’acquisto di Ellertsson che il Grifone lascerà in prestito al Venezia fino al termine della stagione. Intanto è sempre più agli sgoccioli l’avventura in rossoblù di Mario Balotelli. Da un ex attaccante della nazionale all’altro: sondaggio del Betis Siviglia per Belotti, che non rientra più nei piani del Como. I lombardi si rifanno il look sulle corsie laterali: ufficiale l’arrivo del terzino sinistro Valle in prestito dal Barcellona; mentre per la fascia destra prendono Smolcic dal Rijeka. Doppio colpo argentino per il Parma che prende dal Velez il centrocampista Ordonez per 8,5 milioni e l’attaccante Pellegrino per 2 milioni lasciando al club sudamericano il 50% sulla futura vendita. Il primo approderà nella squadra emiliana solamente da luglio a differenza della punta che da lunedì sarà agli ordini di Pecchia. Sembra sfumare invece Okoli per la difesa ducale: Van Nistelrooij ha messo il vero alla partenza del centrale e vuole trattenerlo al Leicester. Doppietta del Verona: presi Valentini (Fiorentina) e Niasse (Young Boys). Cagliari sempre alla ricerca di un attaccante per rimpiazzare Lapadula volato allo Spezia: nel mirino ci sono Dessers (Rangers), Johnsen (Cremonese) e Nordas (Tromso). L’Empoli ha trovato l’accordo per ottenere Kouamè in prestito dalla Fiorentina. Oggi previsto il passaggio di Calabria (Milan) al Bologna: ieri sera la situazione si è sblocata. L’alternativa, per i rossoblù, era Suslov del Verona. Si è conclusa ieri la finestra di mercato in Arabia: spettatore interessato il Napoli, che ha trovato l’accordo con l’Al Ahli per il prestito oneroso (4 milioni) di Saint-Maximin, attualmente in prestito al Fenerbahce. Servirà una deroga per concludere. Altrimenti gli azzurri vireranno su Amuzu dell’Anderlecht. Infine il Venezia ha messo nel mirino Tucu (Sparta Praga).