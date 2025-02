Atalanta, ecco Maldini dal Monza: le cifre. E ci guadagna anche il Milan

Atalanta, dal Monza arriva Maldini: le cifre

Così L'Atalanta ha annunciato l'arrivo di Maldini "Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da AC Monza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini, 23enne attaccante", ripercorrendo poi quanto fatto in carriera. Questo, invece, il comunicato ufficiale del Monza: "AC Monza comunica che Daniel Maldini si trasferisce all’Atalanta a titolo definitivo. Arrivato in Brianza nel gennaio 2024, l’attaccante ha collezionato 32 partite e 7 reti con i biancorossi. Grazie al suo rendimento con la maglia del Monza si è conquistato la prima convocazione ufficiale con la Nazionale maggiore italiana, diventando lo scorso 14 ottobre il secondo giocatore nella storia del Club a giocare in azzurro. Un anno pieno di emozioni vissute insieme: grazie Daniel e un affettuoso in bocca al lupo per questa nuova avventura!". Ma quali sono le cifre dell'affare? L'Atalanta si è assicurata Maldini per 14 milioni di euro. La metà, ovvero 7 milioni, andrà però al Milan, che al momento di cedere il calciatore al Monza si era riservato il 50% sulla futura rivendita.