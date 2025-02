"Donnarumma scaricato dal Psg, Luis Enrique vuole Chevalier"

PARIGI (Francia) - Mercoledì, dopo l'ultimo turno di Champions, Gianluigi Donnarumma aveva ribadito di voler rimanere al Paris Saint-Germain e prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2026 ("Questa è casa mia"). Ma, stando a quanto riferito dall'autorevole quotidiano sportivo francese "L'Equipe", il rinnovo potrebbe essere messo in stand-by visto l'interesse del club per Lucas Chevalier, 23enne portiere del Lilla, già nel giro della nazionale dove presto potrebbe diventare il vice Maignan.