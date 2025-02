Kelly alla Juve, Fagioli in uscita, stallo Douglas Luiz. E la decisione su Cambiaso…

L'uscita di Fagioli

Dunque a partire dalla prossima partita che la Juventus giocherà dopo quella di oggi con l’Empoli, ovvero la trasferta di venerdì sera a Como, Motta avrà a disposizione l’uomo in più per una difesa che oltre a Bremer e Cabal, out per la stagione, dovrà fare a meno per un mesetto anche di Kalulu a causa della lesione muscolare alla coscia rimediata al quarto d’ora della sfida di Champions con il Benfica. In realtà il mercato della Juventus potrebbe regalare sorprese anche in uscita alla voce Fagioli. Il centrocampista è nel mirino della Fiorentina che però non sarebbe intenzionata a raggiungere la valutazione bianconera di 20 milioni. Tutto rimandato tra il tardo pomeriggio di oggi e la giornata di domani per verificare se esistono margini sufficienti per venirsi incontro così come successo peraltro questa estate per Moise Kean. Per Nicolò sono in corsa anche Marsiglia e Lipsia, pronte al prestito oneroso.