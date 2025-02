Ndour torna in Italia e si veste di viola: colpo Fiorentina

La Fiorentina si assicura uno dei giovani centrocampisti più promettenti nel panorama europeo: preso Cher Ndour dal Psg per 5 milioni più il 50% sulla futura vendita. Contratto fino al 2029 per il classe 2004, che nella prima parte di stagione ha militato in prestito nel Besiktas. Nella giornata di oggi Ndour sosterrà le visite mediche. Un colpo tira l’altro e la Viola in giornata conta di sistemare le ultime scartoffie burocratiche in merito all’approdo a Firenze di Nicolò Zaniolo dal Galatasaray. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. E non finisce qui: se Richardson dovesse accasarsi altrove (lo vuole lo Stoccarda), il club del presidente Commisso proverà a prendere un altro calciatore in mezzo al campo. Piacciono Kone (Marsiglia), Fagioli (Juventus) e Belayhane (Verona). Su quest’ultimo però è soprattutto in pressing la Lazio, che ha proposto al Verona un prestito con obbligo di riscatto per battere la concorrenza dei toscani e del Rennes. Come alternative la società biancoceleste tiene in caldo pure le opzioni Fazzini (Empoli) e Valente (Groningen); mentre Tchaouna può andare al Bologna in prestito. Dovesse partire l’ex Salernitana, i capitolini proveranno a prendere last minute Ngonge in prestito con diritto di riscatto dal Napoli.

La altre trattative

A proposito di attaccanti: sfuma l’arrivo di Camarda (Milan) in prestito al Monza, che si consola con Ganvoula (Young Boys). Restando in Lombardia: continua a rinforzarsi il Como che si assicura il terzino destro Smolcic (Rijeka) e ci prova per il centrale Ghilardi (Verona). In uscita invece Belotti cercato da Benfica e Betis Siviglia. La Roma insiste per Marmol (Las Palmas) in difesa e lavora ad alcune cessioni: in partenza Celik (verso il Fulham) e Cristante (richiesto dal Galatasaray); mentre Paredes è sempre nel mirino del Boca Juniors anche se Ranieri vorrebbe trattenerlo nella Capitale. Casting difensore per l’Atalanta: in lizza Goglichidze (Empoli), Kiwior (Arsenal) e Ahmedozic (Sheffield United). A proposito di centrali: Valentini (Fiorentina) va in prestito al Verona che può cedere il terzino Tchatchoua al Galatasaray; mentre il Genoa considera incedibile De Winter che rimarrà in Liguria.

Balotelli: addio al Genoa

Chi si separerà dai rossoblù è Balotelli, per il quale si profila la risoluzione del contratto se non dovesse trovar squadra in queste ore. Bel colpo del Bologna che ingaggia Calabria dal Milan per 500mila euro: contratto fino al 30 giugno per l’ex capitano del Diavolo. I rossoblù possono ora cedere Iling richiesto dal Middlesbrough. Rimanendo in tema esterni: fatta per N’Dri (Leuven) al Lecce. In giornata visite mediche di rito e la firma sull’accordo fino al 2028. Doppietta argentina del Parma che preleva dal Velez il centrocampista Ordonez per 8,5 milioni e l’attaccante Pellegrino per 2 milioni più il 50% sulla futura vendita. Domani arriveranno a Collecchio per le visite mediche: il primo giocherà in Emilia solamente da luglio a differenza della punta che sarà agli ordini di Pecchia fin da subito. Il Venezia è vicinissimo a Fila (Slavia Praga). Infine l’Empoli aspetta il via libera della Fiorentina per ingaggiare Koaumè in prestito semestrale.