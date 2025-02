Lazio, doppio colpo per Baroni: fatta per Belahyane e Provstgaard

Ultimi giorni di mercato molto caldi in casa Lazio, con due colpi ormai prossimi alla chiusura. I biancocelesti, dopo non essere riusciti ad arrivare a Cesare Casadei, hanno infatti virato su Reda Belahyane del Verona per il centrocampo e su Oliver Provstgaard dai danesi del Vejle per la difesa. Due mosse fondamentali per la squadra di Marco Baroni, in piena corsa per un posto in Champions League ed impegnata contro il Cagliari nel posticipo della ventitreesima giornata di Serie A.