Biraghi al Torino, accordo con la Fiorentina: cifra e dettagli

Fumata bianca per Cristiano Biraghi al Torino: Vanoli avrà finalmente il suo rinforzo sulla corsia di sinistra. Il difensore ha svolto le visite mediche di rito a Firenze ed è pronto a firmare il nuovo contratto che lo legherà ai granata. Il giocatore è atteso in sede alle 15.30 circa per conoscere la sua nuova squadra e dare il via in modo ufficiale a questa nuova esperienza. L'ennesima in Italia per il giocatore che ha giocato all'estero soltanto nella stagione 2015-2016 al Granada. Ora potrà finalmente provare a riprendersi il campo dopo gli ultimi mesi complicati alla Fiorentina.