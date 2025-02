È Okafor l’ala per Conte. La Roma chiude col tris 

Dopo un lungo inseguimento e diversi obiettivi svaniti il Napoli ha trovato l’esterno offensivo tanto invocato da Antonio Conte : a sbarcare last minute alla corte del tecnico salentino è stato Noah Okafor , che arriva in azzurro con la formula del prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto a 23,5 milioni. Niente da fare invece per il centrale Pietro Comuzzo , per il quale la Fiorentina ha respinto tutte le avance del club di De Laurentiis che nella notte tra domenica e lunedì era arrivato ad offrire fino a 35 milioni. A proposito della Viola: ufficiali gli acquisti di Nicolò Zaniolo (dal Galatasaray in prestito con obbligo di riscatto a 16 milioni se giocherà il 60% delle gare disputando in ognuna di esse almeno 30 minuti) e Cher Ndour (prelevato dal PSG per 5 milioni più il 50% sulla futura vendita). Scatenata la Roma che piazza un tris di colpi sul filo del traguardo: arrivano in giallorosso il centrocampista Gourna-Douah (Salisburgo), il centrale Nelsson (Galatasaray) e l’esterno mancino Salah-Edinne (Twente). Quest’ultimo prende il posto di Dahl ceduto in prestito con diritto di riscatto al Benfica. Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Lazio risponde ai cugini con due arrivi: ieri hanno firmato coi biancocelesti il centrale Provstgaard (Vejle) e il centrocampista Belahyane (Verona). Il classe 2004 verrà rimpiazzato in maglia gialloblù da Bernede (Losanna), che ha firmato un contratto fino al 2028; mentre in difesa l’Hellas ha ottenuto in prestito Valentini dalla Fiorentina.

Gli altri colpi

Bis di rinforzi anche per il Bologna, che puntella le fasce con Calabria (Milan) e Pedrola (Sampdoria). Da un’emiliana all’altra, al Parma sono arrivati due talenti argentini del Velez: il centrocampista Ordonez per 8,5 milioni e l’attaccante Pellegrino per 2 milioni più il 50% sulla futura vendita. Il primo giocherà coi ducali solamente da luglio a differenza della punta, che sarà agli ordini di Pecchia da oggi. Saltato l’arrivo di Okoli (dichiarato incedibile dal Leicester), il Parma ha subito ripiegato su Sylla del Salisburgo per completare il pacchetto dei centrali. A proposito di difensori: Posch passa all’Atalanta in prestito con diritto di riscatto dal Bologna. Il Venezia prende tra i pali Radu dall’Inter e puntella l’attacco con Fila (Slavia Praga); mentre Candela viene ceduto al Valladolid. Zeroli (Milan) approda in prestito al Monza, che ha riscattato con 5 mesi d’anticipo il portiere Pizzignacco dalla FeralpiSalò.

Il mercato degli attaccanti

Il Lecce ha prelevato Sala dal Como e rifiutato numerose offerte per Krstovic, ritenuto incedibile dal dg Corvino. A proposito di attaccanti: l’Empoli ha chiuso per Kouamè, che sbarca in azzurro in prestito secco dalla Fiorentina; mentre su Ismajli si registra il pressing del Galatasaray, che potrà piazzare l’affondo anche nei prossimi giorni visto che il mercato in Turchia si concluderà solamente l’11 febbraio. Tradotto: ci sarà tempo per approfondire la questione, anche se la sensazione è il difensore albanese punti ad andare a scadenza (il suo contratto col club di Corsi termina a giugno). Altri investimenti importanti del Como che si assicura il terzino destro Smolcic (per 1,6 milioni dal Rijeka), il jolly Vojvoda (preso dal Torino per 1,5 milioni) e l’attaccante Azon (strappato al Real Saragozza per 2,5 milioni). Infine l’Udinese ha detto no all’Atalanta e al Nottingham Forest per Lorenzo Lucca: se ne riparlerà in estate.