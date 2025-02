Calciomercato invernale da record: inglesi primi, sorpresa Italia

Calciomercato invernale, chi ha speso di più: inglesi primi, Italia al terzo posto

Come consuetudine, i club inglesi sono stati i più spendaccioni, sia nel calcio maschile che in quello femminile. In campo maschile, i club in Inghilterra hanno speso 621,6 milioni di dollari in commissioni di trasferimento. La top five è completata dai club di Germania (295,7), Italia (223,8), Francia (209,7) e Arabia Saudita (202,1). Al contrario, i club in Francia hanno ricevuto l'importo più alto in commissioni di trasferimento (371 milioni), seguiti da Germania (226,2), Inghilterra (185,2), Portogallo (176,4) e Italia (162).