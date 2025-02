Nani: "Lucca? Naturale l’ambizione di andare in grandi club”. E su Kristensen...

Kristensen-Juventus, Nani: "Mi sorprendo che non me li chiedano"

Non solo Lucca ma anche il difensore danese Thomas Kristensen ha avuto diverse attenzioni, tra queste anche quelle della Juventus, Nani: "Kristensen è un calciatore seguito soprattutto in Premier League, è conosciuto. Per lui vale lo stesso discorso di Lucca e Bijol, a volte mi sorprendo che non me li chiedano. Anche Bijol. Sono tutti grandi professionisti e sanno che per andare in un grande club devono dare il massimo dove si trovano. Il mercato di gennaio, inoltre, non è il momento migliore per le società per cedere i calciatori più importanti. Il progetto è di completare il lavoro e loro lo hanno capito. Udine da questo punto di vista è una piazza straordinaria per lavorare bene".