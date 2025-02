Tiago Djaló e il ritorno alla Juve: "Sono al Porto in prestito, ma..."

OPORTO (Portogallo) - "Io sono qua in prestito, ma non è il momento di pensare al domani. Sono concentrato solo sul dare il massimo in campo fino alla fine della stagione. Non ha senso pensare ora al futuro, abbiamo davanti una partita molto importante e devo concentrarmi solo su quella". Così, nella conferenza stampa alla vigilia dell'andata dei play-off di Europa League contro la Roma, Tiago Djaló, passato la scorsa estate a titolo temporaneo dalla Juventus al Porto, evita commenti sul proprio futuro professionale: "La Roma gioca bene ma se saremo concentrati fin dal primo minuto avremo buone possibilità di vincere. La Roma ovviamente verrà qua per la vittoria, ma anche noi abbiamo quell'obiettivo. Noi comunque dovremo solo concentrarci sul nostro lavoro e non sugli avversari".