Monza, Galliani non si ferma: ufficiale l'arrivo di Keita da svincolato

Nonostante la fine del calciomercato invernale, il Monza continua a muoversi. Il club brianzolo ha infatti approfittato della finestra a disposizione per ingaggiare i calciatori svincolati per riportare in Italia Keita Baldé. L'attaccante senegalese torna in Serie A dove aveva già indossato le maglie di Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari. La sua ultima avventura era stata in Turchia con Sivasspor dove ha totalizzato undici presenze ed un gol prima di rescindere ufficialmemte il contratto.