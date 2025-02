"A fine stagione sarò libero, poi l'annuncio": il messaggio mercato di David

Jonathan David sarà tra i pezzi più pregiati del prossimo calciomercato estivo, con il contratto che lo lega al Lille in scadenza il 30 giugno 2025. Una situazione che stanno monitorando con grande attenzione diverse big, dalla Premier League alla Juventus in Serie A . Crisiano Giuntoli segue infatti con molta attenzione l'attaccante canadese fin dalla sua avventura al Napoli. Nelle ultime ore proprio il classe 2000 ha voluto fare chiarezza sulla situazione, annunciando quando comunicherà la sua decisione.

Jonathan David: "Futuro? Spero di giocare nei migliori club del Mondo"

L'attaccante del Lille, autore fin qui di una stagione da 20 gol, si è espresso così a Onze Mondial sul suo futuro: "Sì, sarò libero alla fine della stagione. Per quanto riguarda il mio futuro, spero di crescere, di diventare un giocatore migliore e di giocare nei club più importanti del Mondo, se ci riuscirò. Prima di tutto però voglio solo divertirmi, non devo dimenticare mai che il calcio è divertimento. Ho iniziato a giocare a calcio perché mi divertivo e anche se ormai è diventato un lavoro, bisogna ricordare che mi sveglio ogni mattina per il calcio, per il gusto di giocare".

David: "Adesso penso solo al Lille"

Jonathan David ha poi chiarito l'importanza di concludere al meglio la sua avventura al Lille, club che lo ha prelevato dal Gent nel 2020 e con cui ha conquistato una Ligue 1 ed una Supercoppa francese: "Volete qualche indizio sul mio futuro? Lo saprete tutti a tempo debito, cioè a fine stagione. Non commenterò prima di allora. Prima di tutto voglio concludere bene questa stagione, il finale si prospetta entusiasmante e voglio giocare bene ed aiutare la squadra. Quando la stagione sarà finita, la decisione sarà presa e annunciata".